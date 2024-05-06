9 طرق للتخلص من رائحة الرنجة داخل المنزل.. نتائج مذهلة في لمح البصر

الرنجة من الأكلات الأساسية في عيد شم النسيم، فيحرص الكثيرون على تناولها نظرًا لمذاقها اللذيذ، ولكن رغم ذلك، إلا أن هناك بعض العيوب عند تناولها، من أهمها رائحة المنزل، الأمر الذي يجعل ربات البيوت يبحثن عن طرق مختلفة للتخلص من هذه المشكلة.

مكونات طبيعية عديدة تساعد في التخلص من رائحة الرنجة في المنزل، ومنها استخدام الخل، وذلك عن طريق ملء إناء بالخل ووضعه على النار وتركه حتى يغلي، بهذه الطريقة، يقضي الخل على أي رائحة موجودة، أو يمكن وضعه في بخاخات مع الماء، واستخدامه كمحلول مطهر من خلال رشه على الأسطح والأحواض التي يوجد بها زفارة، وفقًا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

التخلص من رائحة الرنجة في المنزل

البخور من الطرق التي تساعد في التخلص من رائحة الرنجة في المنزل، كما يمكن استخدام قشر الليمون، عبر وضعه في الفرن وإخراجه بعد تجفيفه، وبعد ذلك يوضع في أرجاء المنزل.

النعناع

وجاءت من ضمن المكونات التي تقضي على رائحة الرنجة، النعناع، الذي يجب وضعه في الغرف أو الأماكن، التي يوجد بها زفارة، حيث تنتشر رائحته الجميلة وتتصدى لأي روائح أخرى.

لم تقتصر المكونات التي تقضي على رائحة الزنجة عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن المكونات استخدام البهارات، خاصة أن بعض التوابل لها تأثير فعال في طرد الروائح الكريهة، ومنها الزنجبيل المطحون وعيدان القرفة.

طرق أخرى للتخلص من رائحة الرنجة

- لبس قفازات اليد المطاطية أثناء تنظيف الفسيخ والرنجة.

- استخدام كمية صغيرة من معجون الأسنان لفرك اليدين.

- فرك اليدين بالنعناع المجفف.

- فتح نوافذ البيت للتخلص من الرائحة.