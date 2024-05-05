سر المطاعم.. مكون يضاف لسلطة الرنجة هيودي الطعم في حتة تانية

ساعات ويبدأ الاحتفال بشم النسيم وعاداته المتوارثة منذ سنوات طويلة وهي تناول الرنجة؛ وفي طريقة شهية قدمت الشيف نجلاء الشرشابي سلطة الرنجة بمكون سري يجعل طعمها مختلفا ولذيذا وهو الزبدة، ونقدم الطريقة في السطور التالية..

مكون من أسرار الرنجة:

رنجة

طحينة

ليمون

عيش محمص

كمون

فلفل حار

بصل

زبدة

فلفل الوان أو رومى

خس كابوتشي

خل أبيض

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالزبدة:

لتحضيرسلطة الرنجة بالزبدة، انزعي الجلد من الرنجة.

ضعي خلطة الرنجة المكونة من الثوم والفلفل الحاروالبصل والكمون في الكبة واخفقيهم جيدا.

في الخطوة التالية ضعي باقي المكونات؛ عصير الليمون والخل.

ضيفي الطحينة واخفقي كل المكونات سويا حتى تحصلى على قوام متوسط.

ضيفي الزبدة للخليط ثم يرفع في طبق التقديم مع شرائح الليمون وعيش محمص.

طريقة الرنجة في الخلاط

رنجة

طحينة

طماطم

فلفل حامي

ليمون

شطة

كمون

بصلة

خل

زيت

طريقة تحضير الرنجة في الخلاط

اسلقي الرنجة في ماء مغلي لمدة 5 دقائق لقتل الميكروبات.

في الخطوة التالية اخلي الرنجة من الجلد والشوك وقطعيها.