طريقة عمل حواوشي الرنجة في المنزل.. وصفة جديدة لشم النسيم

تفكر بعض ربات البيوت في وصفات جديدة خلال الاحتفالات بيوم شم النسيم؛ لتقديم الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة بكافة أنواعها لأسرهن بعيدا عن الطرق المعتادة، فيبحثن عن تكات مميزة ليشعر الأبناء بمذاق مختلف وطعم لذيذ؛ لذلك نقدم في السطور التالية طريقة عمل حواوشي الرنجة في البيت بسهولة وأقل تكاليف، وفقاً لموقع «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل حواوشي الرنجة

المقادير:

- رنجة مخلية مقطعة إلى قطع صغيرة.

- طماطم مكعبات.

- بصل مكعبات.

- زيت زيتون.

- طحينة.

- بهارات حواوشي.

- شبت مفروم.

- فلفل أخضر رومي وحار مقطع إلى مكعبات.

- بصل أخضر للتقديم (اختياري).

- عيش.

طريقة التحضير:

- نقوم بخلط طماطم والشبت والبصل والفلفل والرنجة المخلية مع بعضها البعض، ثم نضيف عليها زيت الزيتون.

- نضع كل المكونات في الخبز ثم ندخله الفرن.

- تُقدم الوصفة مع البصل الأخضر.

طريقة عمل المكرونة بالرنجة

المكونات:

- رنجة مدخنة مخلية.

- مكرونة اسباجيتي مسلوقة.

- طماطم مقطعة.

- بقدونس.

- فلفل حار شرائح.

- عصير ليمون.

- ملح وفلفل.

- زبدة.

- زيت زيتون.

- كايبر.

- ثوم مفروم.

طريقة التحضير:

- نقوم بتسخين الزيت مع الزبدة، ثم نضيف الفلفل الحار، ثم نقلب.

- نقوم بإضافة الرنجة مع الطماطم والكايبر وعصير الليمون، ثم نقلبها جيداً حتى يغلي الخليط.

- نضيف المكرونة إلى الخليط، ثم نقلب.

- نضيف البقدونس، وبعد انتهاء الغليان توضع الوصفة في طبق، ثم تقدم.

طريقة عمل سلطة الرنجة

المقادير :

- كيلو رنجة.

- بصل أخضر مفروم.

- بصل أحمر ناعم مفروم.

- نصف كوب طحينة خام.

- ربع كوب زيت.

- ربع كوب عصير ليمون.

- نصف كوب كزبرة مفرومة.

- قرن فلفل حامي مفروم ناعم.

- فلفل ألوان ناعم مفروم.

طريقة التحضير:

- نقوم بإضافة الطحينة مع الثوم زيت الزيتون وعصير الليمون، ثم تقلب.

- نضيف الكزبرة والبصل والفلفل مع الرنجة وصوص الطحينة، ثم نقلبها، ونقدم سلطة الرنجة.