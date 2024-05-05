ملعقة شاي واحدة على الرنجة تخلصك من هذه المشكلة تماما.. ماذا يحدث؟

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفالات بيوم شم النسيم، إذ تتزين طاولات الطعام بأطباق من الرنجة والفسيخ، والأسماك المٌملحة بكافة أنواعها، فهي عادات مصرية قديمة تجدد سنويا مع الاحتفالات، ومشاكل عديدة قد تواجهها ربات المنازل، عند طهي الرنجة في المنزل، وهي تنظيف قشور الرنجة، والانزعاج من رائحتها النفاذة.

فائدة الشاي على الرنجة

حيلة غريبة وغير معتادة، نصحت بها الشيف آية في مقطع فيديو على اليوتيوب برش ملعقة من الشاي على الرنجة، ثم وضع كوب من الماء الدافئ، وتقليب السمكة المملحة على الجانبين عدة مرات، لبضعة من الوقت.

ماذا يحدث عند وضع الرنجة في ملعقة من الشاي؟

وأكدت الشيف، إن خليط الشاي مع الماء الدافئ يساعد على نزع قشور الرنجة بسهولة، لتنظيفها بأقل مجهود، دون تعرضها للنيران، كما إنها تمتص رائحتها النفاذة.

طريقة عمل الرنجة

المكونات:

قطع الرنجة

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

بهارات (اختياري)

ثوم مفروم (اختياري)

بقدونس مفروم (اختياري)

طريقة التحضير:

قومي بتنظيف قطع الرنجة جيدًا تحت الماء الجاري وجففيها برفق باستخدام ورق مطبخ.

في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود، وأي بهارات أخرى حسب الرغبة.

ضعي قطع الرنجة في صينية واسعة، واسكبي خليط الليمون والزيت والتوابل فوقها.

اتركي الرنجة تٌتبل لمدة 15-30 دقيقة، حتى تمتص النكهات.

سخّني الشواية أو الشواية الكهربائية على نار متوسطة إلى عالية.

ضعي قطع الرنجة على الشواية واشويها لمدة حوالي 4-5 دقائق لكل جانب، أو حتى يصبح لون الرنجة ذهبيًا وينضج بشكل جيد.

قدّمي الرنجة المشوية على سرير من الأرز أو مع السلطة وقدميها ساخنة.

يمكنك إضافة الثوم المفروم والبقدونس المفروم فوقها قبل التقديم لإضافة نكهة إضافية إذا رغبت في ذلك.