تحتوي على سموم.. خبير تغذية يحذر من تناول الرنجة في شم النسيم

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائي، من خطورة تناول الرنجة، بسبب الخطر المحتمل على صحة الإنسان، لاحتوائها على نسب عالية من السموم.

وقال مجدي نزيه خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن تناول الفسيخ يعد الأفضل من حيث القيمة الغذائية والأقل تأثيرا على صحة الإنسان، مطالبا المواطنين بتمليح الأسماك في البيت أفضل من شرائها من الخارج.

وتابع مجدي نزيه: «يجب تناول المياه بصورة مستمرة عقب تناول الفسيخ، وشرب الماء طوال الوقت، فشرب الماء يخرج الملوثات الناجمة من الرنجة والفسيخ، ويجب تناول القهوة أو الشاي مع تجنب شرب المياه الغازية».

وأكمل مجدي نزيه: «المخللات التي يتم إعدادها في المنزل لها العديد من الفوائد الغذائية التي تمد الجسم بالبكتيريا النافعة، ولابد من استخدام الخضار الجيد ثم تقطعيه بصورة جيدة، مع وضع 6% من الملح مع كل كيلو خضار يستخدم في المخلل، محذرا من وضع الخل في إعداد المخلل».

وأوضح مجدي نزيه، أن المشروبات الغازية تؤثر على البكتيريا النافعة في الجسم، وأشاد بفوائد الفوصوليا الخضراء عند تخليلها وتأثيرها الإيجابي على حماية الثدي من الأمراض».

وأردف استشاري التثقيف الغذائي: يجب أن نبدأ الأكل في يوم شم النسيم بالبيض الملون، ولازم الوجبة تكون كاملة في الفطار والغذاء والعشاء، ولابد أن تحتوي كل الوجبات على طبق السلطة السلطة الذي يحتوي على البروتينات الكاملة والهرمونات الطبيعية التي تفيد جسم الإنسان، حيث يتكون من سلطة خضراء خماسية الألوان.

ونصح استشاري التثقيف الغذائي خلال لقائه؛ بضرورة الاهتمام بوضع الملح بشكل متوازي على الفسيخ، حيث أنه يتم تمليح الفسيخ بنسبة 10% من وزن السمك، لأن البكتيريا الضارة تموت عند نسبة 2%، أما البكتيريا النافعة تموت عند نسبة 12%.

وبشأن الطريقة الصحيحة للاستفادة من البصل في شم النسيم؛ قال الدكتور محمد نزيه، «لابد من خرط البصل على بعضه مرة واحدة ثم أكله على هذا النمط»، أما عن الملوحة قال: «الملوحة لا يوجد بها ضرر على الإطلاق إذا كانت بطريقة صحيحة».

من جانبها هنأت الإعلامية عزة مصطفى، المصريين بعيد القيامة المجيد؛ قائلةً: «الكل بيكحل عيونه النهاردة».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «عندنا عيد القيامة المجيد بكرة وشم النسيم وأحب أهني الجميع وكل سنة والمصريين بخير».

وقالت الإعلامية عزة مصطفى: «بكره شم النسيم؛ يعني الفسيخ والرنجة والبصل والرنجة والملوحة والبصل وكل الحاجات الحلوة دي».

وتابعت: احنا بنرتكب جريمة في الأكل يوم شم النسيم ده، لإن الأكل فيه مش بيكون شبه بعضه خالص».