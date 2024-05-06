مطروح تحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم على الشواطئ.. أنشطة ومسابقات (صور)

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، احتفالية كبرى بأعياد الربيع وشم النسيم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وقصر ثقافة مطروح، وكيان شباب الوطن، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، والتى تضمنت عدد من الفعاليات الفنية بشاطئ روميل.

وقال محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف في مرسى مطروح، اليوم: إن الفعاليات شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين والأطفال الذى ارتادوا الشواطئ للاستمتاع بمياه البحر الفيروزية والرمال الناعمة.

وتضمنت الاحتفالية ألعاب «شد الحبل والبلياتشو والتنورة والكرة الطائرة والكراسي الموسيقية وغيرها من المسابقات الترفيهية وعروض فنون ومسابقات رياضية مع تقديم هدايا قيمة للمشاركين».

الإقبال السياحى

من ناحية أخرى، شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار المتابعة وجاهزية كافة الجهات المعنية بالمحافظة خلال الاحتفالات بعيد شم النسيم مع الإقبال السياحي على المحافظة، واستمرار رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة، خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة، وعمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات أو شكاوى على الخط الساخن 114، لإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لمواجهة أية مشاكل أو شكاوى.

مراقبة الأسواق

وأكد محافظ مطروح ضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال المديرات المعنية من مديرية التموين والطب البيطرى والصحة و مجالس المدن وإدارة السياحة ومباحث التموين وغيرها، مع الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال اللازمة وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وجاهزية مرفق الإسعاف لأي طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع.