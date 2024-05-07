سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-5-2024، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية خلال بداية التعاملات اليومية؛ إذ سجل متوسط السعر نحو 12.77 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع، وذلك بعد انقضاء عطلة عيد العمال وعيد شم النسيم.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية أمام الجنيه حسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية:

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.77 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع في بنك مصر.

استقرار سعر الريال في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.71 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.