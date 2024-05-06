استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6-5-2024، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصرفي، استقرارا خلال بداية التعاملات اليومية، إذ سجل متوسط السعر نحو 12.77 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية، أمام الجنيه المصري اليوم، حسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع في بنك مصر.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.83 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.71 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.