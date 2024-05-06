فسيخ وزغاريد.. «بيلا» تحتفل بالصعود لـ«الممتاز ب»

زغاريد وتوزيع فسيخ واحتفالات بالشماريخ، مشاهد من الفرحة التي عاشها أهالي مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا الرياضي رسمياً إلى دوري القسم الثاني الممتاز «ب»، بعد أن استطاع فريق بيلا أن يهز شباك بلطيم بهدف مقابل لا شىء خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بيلا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للمجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث.

كرنفالات شعبية واحتفالات مختلفة

ما بين كرنفالات شعبية واحتفالات مختلفة طاف جماهير ومشجعو نادي بيلا جميع شوارع المدينة، حيث استقلوا مقطورات الجرارات الزراعية وسيارات النقل الثقيل والسيارات الملاكي بجانب لاعبي النادي والجهاز الفني، بينما أشعل البعض الشماريخ وأطلقوا الألعاب النارية تعبيراً عن فرحتهم بالصعود، ووزع آخرون الحلوى على الجماهير في الشوارع، وأطلقت السيدات الزغاريد من الشبابيك والبلكونات وسط تفاعل وفرحة وسعادة وتبادل التهاني والتبريكات للجميع.

وصف محمد قنديل، المصور الرياضي، مشاهد الفرحة التي وثقها فوتوغرافياً: «حقيقي صعود فريق بيلا للممتاز (ب) فرحة كبيرة أوي كنا في انتظارها من سنين، وتفاعل كل أهالي بيلا مع فوز الفريق كان جميل أوي، الناس كانت طالعة من البيوت بتسقف، وكان فيه ستات بتزغرط، وأطفال بيرقصوا، عقبال الممتاز أ».

توزيع الفسيخ والفاكهة والخبز بشكل مجاني على الجماهير واللاعبين

شارك بعض أصحاب محلات الأسماك المملحة وأيضاً محلات الفاكهة والمخابز السياحية جماهير بيلا فرحتهم من خلال توزيع الفسيخ والفاكهة والخبز بشكل مجاني على الجماهير واللاعبين، ويحكي محمود إبراهيم، أحد مشجعي نادي بيلا: «أصحاب محلات الفسيخ من فرحتهم بالصعود وزعوا فسيخ على الأهالى مجاناً في شارع الجمهورية، كمان بعض تجار الفاكهة كانوا بيحدفوا خوخ وبطيخ على اللاعبين والجماهير من شدة فرحتهم، وأصحاب المخابز وزّعوا عيش».

«فرحتي غير عادية بفوز فريق بيلا وصعوده لدوري القسم الثاني الممتاز (ب) عشان كده وزعت الفسيخ على اللاعبين والجماهير» هكذا عبّر السيد عبدالعاطي، فسخاني، عن فرحته بفوز فريق بيلا: «من فرحتي لقيت نفسي طالع بوزع الفسيخ على اللاعبين والجماهير والكل كان فرحان، واللاعبين اتصوروا بالفسيخ كمان، وفرحة شم النسيم بقت فرحتين بصعود فريق بيلا».

السيدات يطلقن الزغاريد لصعود فريق بيلا لدوري القسم الثاني الممتاز «ب»

حرصت آمال أحمد، إحدى سيدات بيلا، على إطلاق الزغاريد من شرفة منزلها، تعبيراً عن فرحتها: «لما لقيت اللاعبين والجماهير في الشوارع وفرحانين قعدت ازغرط كتير، وولادي كانوا فرحانين أوي، واحنا كمان كنا فرحانين لأنه يستحق ونادي بيلا نادي عريق وخرّج أجيال من اللاعبين».

يستعد جماهير وعشاق نادي بيلا الرياضي لتنظيم حفل كبير لتكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري بنادي بيلا، وفقاً لما ذكره محمد الجندي، أحد المشجعين: «بنستعد علشان ننظم حفل كبير نكرّم فيه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا والجهاز الفني والإداري لأنهم تعبوا خلال الموسم، بس الحمد لله تعبهم جه بفايدة، وناويين نعمل احتفال شعبي بالمزمار البلدي».