نواب وأحزاب: مصر تؤدي واجبها بكل جدارة وشرف.. وتأييد شعبي لجهودها

أكد نواب وقادة أحزاب التقدير الكامل للدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، والتأييد الشعبى للقيادة السياسية فى هذه المرحلة المهمة، مشيدين بالمحاولات المصرية الجادة لاحتواء الموقف ووقف إطلاق النار والتمسّك بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حل الدولتين، ورفض التهجير القسرى وتصفية القضية، فضلاً عن الدفع بمساعدات لأهلنا فى غزة، ورعاية مفاوضات متعثّرة بين المحتل الإسرائيلى والفلسطينيين.

الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، قال إنّ مصر تحمّلت خلال الحرب على غزة ما لم تتحمّله أى دولة أخرى، سواء من خلال الدعم الإنسانى الذى تقدّمه عبر هيئاتها ومؤسساتها المختلفة، إذ توجه آلاف الأطنان من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح يومياً، منذ بدء الحرب.

وأضاف «مسلم»: «مصر تحرّكت على الصعيد السياسى والدبلوماسى من خلال اللقاءات والاتصالات الدولية التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الخارجية المصرى، بالإضافة إلى الجهود التى بذلتها الأجهزة السيادية فى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، وكل هذه الجهود أدّت فى النهاية إلى تغيير الموقف الدولى».

وأشاد رئيس مجلس إدارة «الوطن» بالجهود التى بذلتها مصر من أجل استقرار المنطقة، وضمان أمن الشعب الفلسطينى، موضحاً أن القاهرة أدت واجبها تجاه الشعب الفلسطينى بكل جدارة وشرف، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها، إلا أنها أكثر الدول التى تقدم مساعدات يومية للقطاع، وتنسق كل الجهود، وتستقبل المصابين الفلسطينيين فى مستشفياتها.

وأعلن عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، دعمه الكامل للموقف المصرى الرافض للعدوان على غزة، مشيداً بحكمة القيادة السياسية فى إدارة الأزمة. وأضاف لـ«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسى برهن على شجاعته وحكمته من خلال اتخاذ مواقف قوية ودبلوماسية حكيمة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولى».

وأدانت «كتلة الحوار» القصف الإسرائيلى الدائم للمدنيين، وقالت فى بيان لها: «ندين المحاولات الصبيانية من حماس لعرقلة المفاوضات بقصفها معبر كرم أبوسالم اليوم فى ظل الضغط المصرى للخروج بنتيجة للمفاوضات بين الطرفين، فى بادرة غريبة لإفشال المفاوضات فى لحظات حسّاسة».

وقال عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إنّ تاريخ مصر يشهد على دورها الرائد فى المنطقة والدفاع عن شعوبها: «فى السنوات الأخيرة تميّزت الدبلوماسية المصرية بالهدوء والعقلانية، إذ لم تنسجم مع دعوات التصعيد والتورّط فى الأزمات، واستطاعت أن تكون صوت العقل فى السياسة الإقليمية والدولية».

وقال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، إن موقف المساعدات المقدمة من الجانب المصرى تجاه معبر رفح يتسم بالاستقرار، وما زالت المساعدات تتدفق على القطاع.

وأضاف أن أحد أساتذة العظام فى مستشفى قصر العينى دخل مع وفد الأطباء فى الإغاثة الإنسانية الطبية وحكى عن كمية الدمار التى طالت غزة بشكل كبير، والدعم لم ولن يتوقف على الرغم من تهديدات دولة الاحتلال، ومصر على قدر كبير من المسئولية تجاه أمنها القومى والاستعدادات لكل المخاطر والسيناريوهات التى قد تُفرض عليها.

وتجسدت الاستعدادات فى افتتاح الرئيس السيسى مؤخراً مركز المعلومات فى العاصمة الإدارية والأكاديمية العسكرية المصرية، وأرسلت مصر رسائلها بأنها حاضرة ومستعدة على الدوام للمستقبل ولحماية أمنها القومى ولا تغفل أعين القائمين عليها جميعاً عن متابعة ما يحدث حولها والعيون الساهرة ترصد وتحلل وتدقق على الدوام ما يحدث طوال الوقت، بما يبرهن على قدرة مصر التى تتوقف أمام ما يحدث بالحكمة والمنطق والعقلانية لتصدر قراراتها المناسبة.

«الشقنقيرى»: التصعيد فى رفح كارثة إنسانية

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى، إن تداعيات العملية العسكرية على غزة وما صاحبها من اعتداءات وانتهاكات طالت المدنيين ونتجت عنها أوضاع إنسانية شديدة التدهور، وقد حذر برنامج الغذاء العالمى من أن المجاعة الكارثية على الأبواب، والأمر لا يتوقف فقط على حصول الأفراد على الحد الأدنى من الغذاء لكن هناك نقصاً شديداً فى المواد الطبية والمكملات لأغراض علاجية للأطفال والسيدات، بالإضافة إلى رعاية طبية طويلة الأمد، كما جاء فى خطاب منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن.

وأوضح أن أى تصعيد للعمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية سيؤدى إلى تعميق الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب على غزة، وهو ما لا يمكن قبوله سياسياً أو قانونياً أو أخلاقياً، وقد يتسبب فى جر المنطقة لحالة فوضى لا يعلم أحد مداها، وعلى المجتمع الدولى أن يتحمل مسئوليته إزاء هذا التصعيد الذى يمثل امتداداً لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

«فهمى»: مصر تضغط للتهدئة ووقف التصعيد

وأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن الجانب الإسرائيلى يحاول الوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه بشأن الحرب، ووقف إطلاق النار بشكل نهائى يتطلب عدة مراحل، و«القاهرة» تحاول الضغط من أجل الوصول لهذه المرحلة، وإسرائيل رغم كل ما يجرى ستصل إلى حالة التهدئة، وكل ما يحدث من خلالها حالياً، ومنه حديث «نتنياهو»، يعتبر «شو إعلامى»، وإسرائيل ليست «نتنياهو»، فهناك ضغوطات تتعرض لها تجعلها تراجع الموقف داخل الحكومة الإسرائيلية، وإسرائيل قدمت تنازلات فى التفاوض مع «حماس» بعدما كانت ترفضها، وكذلك «حماس» بدأت تقدم تنازلات للوصول إلى حل.

وأوضح أن الطرفين يحاولان الحصول على الحد الأقصى من عمليات التفاوض وبحث الانتشار خارج مدينة خان يونس وتبادل الأسرى، وطرحت مصر فى هذا الإطار ورقة تفاوضية للوصول إلى صيغة ترضى الطرفين، وتطرح الرؤى لتقريب وجهات النظر، خاصة أن المفاوض المصرى ملم بكل التفاصيل الأمنية والسياسية ويطرح البدائل بمزيد من الضغط على المنظمات الدولية، وهناك إشادة دولية بما تطرحه مصر.