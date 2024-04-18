السفير عمر عوض الله: حل الدولتين يجب أن يقوم على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي

قال السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة حاولت على مدار الأشهر الست، أن تقول إنها تريد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري: «لكن فى حال أنها ذهبت فى إتجاه الفيتو ضد حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، فهذا يؤكد بما لا يترك مجالًا للشك، أنها الأمريكية كانت تستخدم قضية الاعتراف بدولة فلسطين أو قضية الحصول على العضوية الكاملة كستار دخاني، من أجل أن تمرر نواياها في التطبيع».

وتابع: «كما ورد اليوم فى التسريبات الدبلوماسية بين الدبلوماسيين الأمريكان، التي انتشرت في كل الصحف في هذا اليوم، أنهم يروا أن السلام الأقليمي أفضل من السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وهم يريدون أن يعبروا عن الفلسطيني فى قضية إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهذة أوهام فى واقع الأمر، وسيضع الولايات المتحدة كما هي دومًا فى موضع المتواطىء فى ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفى حرمان الشعب الفلسطيني حقيقًة في تحقيق حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته على الأرض، وأنها تستخدم حل الدولتين كشعار فارغ دون أى مضمون».

وأكمل: «كما يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار أن حل الدولتين يجب أن يكون قائم على إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي، وإحقاق حق الشعب الفلسطيني فى تقرير المصير».