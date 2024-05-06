صحة الإسماعيلية.. توعية المواطنين بتمارين يومية لمواجهة قصور القلب

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية: إن المحافظة شهدت فعاليات ناجحة ضمن الاحتفالات بالأسبوع العالمي لمرضى قصور عضلة القلب بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح مدير الرعاية الصحية في الإسماعيلية في بيان، أن الفعاليات شملت تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمترددين على المستشفيات والمراكز الطبية، والمساهمة في رفع الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن المشاكل الصحية المحتملة.

تمارين صحية لتقوية عضلة القلب

وقال سامي: «تم توعية المواطنين المترددين على مستشفيات الإسماعيلية بضرورة إجراء التمارين البسيطة التي تساعد بشكل كبير على تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية والصحة النفسية، مثل تمارين التقوية والمرونة والتمارين الهوائية».

كما تضمنت توعية المواطنين باختيار الطعام الصحي بذكاء، ومراقبة السعرات الحرارية، والاهتمام بالخضروات والفاكهة والمكسرات والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة الدسمة.

وناشد الأطباء، المواطنون بضرورة قياس السكر بانتظام؛ لتجنب مرض السكري لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والمحافظة على الوزن في الحدود الصحية حسب تعليمات الطبيب، ومراقبة زيادته باستمرار.

وأشار سامي إلى أن المبادرة تستهدف حماية القلب، والتوعية بكيفية الحفاظ على الصحة، فضلا عن الكشف عن المشاكل الصحية المحتملة في عيادات القلب بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.