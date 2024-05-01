الإسماعيلية تعلن تفاصيل احتفالات أعياد الربيع.. تنطلق 13 مايو

أعلنت محافظة الإسماعيلية جدول الاحتفالات بأعياد الربيع هذا العام، المقرر أن تنطلق في 12 مايو الجاري وتستمر لمدة 3 أيام في المدينة وعدد من المراكز المختلفة.

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن احتفالات أعياد الربيع تنطلق الاثنين 13 مايو الساعة 5 عصرا أمام ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي.

احتفالات أعياد الربيع في الإسماعيلية

وتتضمن الاحتفالية تنظيم معرض للزهور سيقام على مدار 3 أيام، وسيتم افتتاحه في بداية الاحتفالية للاستمتاع بأحلى تشكيلات من الزهور والنباتات التي تظهر خلال فصل الربيع.

كما تتضمن احتفالات الإسماعيلية ديفلية العربات المُزينة بأشكال مختلفة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، التي تجوب شوارع محمد علي ومحور أم كلثوم، مرورا بمنطقة توقف المواطنين أمام ديوان محافظة الإسماعيلية.

وتتضمن الاحتفالات إقامة مهرجان أميرات الفراولة من براعم بنات الإسماعيلية الصغار على متن طفطف الإسماعيلية المشهور، وهي عادة سنوية تختار فيها المحافظة أميرة الفراولة من البنات المشاركات في المهرجان.

فقرات فنية وترفيهية في احتفالات الإسماعيلية بأعياد الربيع

كما تنظم محافظة الإسماعيلية فقرات فنية وترفيهية مختلفة مصحوبة وفقرات العرائس؛ لرسم البهجة على الأطفال الصغار المشاركين في الاحتفالات والعديد من فقرات فرق الفنون الشعبية والتراثية.

ووجهت المحافظة الدعوة لجميع المواطنين بالإسماعيلية وزائري المحافظة بالمشاركة في المهرجان للاستمتاع بمهرجان أعياد الربيع هذا العام.