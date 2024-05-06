«الرعاية الصحية» تطلق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها في الإسماعيلية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المؤتمر العلمي السنوي الأول لمحافظة الإسماعيلية، وناقش على مدار يومين آخر المستجدات الطبية العالمية فيما يخص علاج السكري وأمراض الكلى وعلاج وجراحات الأورام وأمراض القلب.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أنّ إطلاق الهيئة للمؤتمرات العلمية جاء انعكاسًا للاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة بتطوير القطاع الطبي من خلال دعم وتشجيع البحث العلمي خاصةً، فيما يتزامن إطلاق المؤتمر مع فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لمرضى السكر والضغط ومبادرة الأورام.

أهمية البحث العلمي في تطوير القطاع الصحي

وتابع: «يُسلط المؤتمر العلمي الضوء على أهمية البحث العلمي في تطوير القطاع الصحي، من خلال مناقشة الأفكار والأطروحات البحثية وتبادل الخبرات والرؤى حول علاج الأمراض المزمنة، كما جرى استعراض أحدث الدراسات والأبحاث في هذه المجالات، بحضور نخبة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين، لتعزيز فرص تبادل الأفكار وبما يضمن الارتقاء المستمر بمستوى الكفاءة المهنية لدى أطباء الهيئة العامة للرعاية الصحية».

محاضرات علمية

وأضاف: «تضمن المؤتمر العديد من المحاضرات العلمية وتم طرح عدة مناقشات حول أحدث التقنيات المستخدمة في الكشف المبكر عن الأمراض، وتحديد البروتوكول العلاجي المناسب وفقًا لأحدث الأدلة العلمية».

وتابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان: «يُمثِّل المؤتمر منصة لعرض أحدث الدراسات والأبحاث العلمية فضلًا عن عرض أهم الأبحاث التى تم نشرها وحصدت جوائز دولية وتكريم عدد من الأساتذة والباحثين نظير جهودهم العلمية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الطبية بحضور عدد من القيادات الطبية وممثلى الجامعات والهيئات الطبية ونقابات المهن الطبية والمهتمين بالبحث العلمي».

تحسين الخدمات الصحية

وأكد أنّ المؤتمرات الطبية أحد أدوات الهيئة الرئيسية التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل، حيث تجمع المؤتمرات المهمة بين خبراء وأطباء متخصصين من مختلف التخصصات الطبية لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث التطورات الطبية والعلمية، والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في مجالاتهم، ما يسهم في تحقيق تقدم كبير في مجال الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية متقدمة وفعالة للجميع».