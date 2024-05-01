إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية وإيقاف بناء بدون ترخيص في الإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مركزي القصاصين وأبوصوير، إلى جانب حملة لإزالة الإشغالات في المدينة وإيقاف البناء بدون ترخيص.

إزالة فورية لحالتي تعد

وبحسب بيانات رسمية لديوان محافظة الإسماعيلية، نفذت الوحدة المحلية لقرية المنايف، اليوم الأربعاء، إزالة فورية لسور وغرفتين بناء بدون ترخيص على أرض زراعية، على مساحة 150 متر بعزبة العالي بنطاق مركز أبوصوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة بناء مخالف

وفي مركز ومدينة القصاصين نفذت الوحدة المحلية لقرية 30 يونية إزالة فورية لحالة تعد بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية، بحضور رئيس القرية والقسم الهندسى للقرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نجح حي ثانِ في مدينة الإسماعيلية إيقاف تنفيذ صبة خرسانية لأعمدة الدور الخامس علوي بدون ترخيص بشارع رضا بجوار المدرسة الصناعية الكهربية للبنات، مع التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.