مستشفيات مطروح «كله تمام» في شم النسيم.. تحسبا لأي تسمم غذائي

نظم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، زيارات «تفتيش ومراجعة» مفاجأة على المستشفيات، خلال أعياد الربيع، تحسبًا لأي طارئ أو تسمم غذائي.

بدأت الزيارات بمستشفى مطروح العام، نظرا لموقعها الحساس بالمدينة، ولقربها من الحدائق والمنتزهات التي يتوافد عليها المواطنون خلال الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع وكونها مستشفى الإحالة الرئيسية بالمحافظة.

متابعة الاستقبال والطوارئ

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أثناء الزيارة، قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، ومدى جاهزية المستشفى لاستقبال أي حالة طوارئ أو تسمم غذائي.

القدرة الاستيعابية للرعاية المركزة

كما راجع وكيل وزارة الصحة القدرة الاستيعابية للرعاية المركزة بالمستشفي العام وباقي المستشفيات بالمحافظة تحسباً لأي طارئ، وتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بفصائلة المختلفة، كما تأكد من تواجد الفريق الطبي «النوباتجي» وانتظام سير العمل داخل المستشفى.