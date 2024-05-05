«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في «أولاد مرعي والنصر» لمدة يومين

تنظم مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعي والنصر التابعة للإدارة الصحية بمطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في القرى والنجوع والمناطق النائية.

الكشف والعلاج بالمحان

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن جميع الكشوفات الطبية وصرف العلاج بالمجان، ونحرص على الوصول إلى المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

مواعيد القافلة الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مواعيد القافلة الطبية يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 مايو الجاري، في ظل جهود واضحة من الدولة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في قرى ومراكز المدن الثمانية بنطاق محافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة أهالي منطقة أولاد مرعي والنصر والقرى والتجمعات المجاورة لها، وذلك تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

تخصصات متعددة في القافلة

وتضم القافلة العديد من التخصصات، منها الأطفال والباطنة والجراحة والأسنان وأمراض النساء والتوليد والتثقيف الصحي، بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.