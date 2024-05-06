طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح

تفقد طلاب قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة دمياط، اليوم الإثنين، مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح؛ للإطلاع على الأنشطة البحثية المختلفة المتاحة في المركز.

وحسب المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لبحوث الصحراء بوزارة الزراعة، شملت الزيارة مشاركة حوالي 50 طالبًا ضمن برنامج نظم المعلومات الجغرافية.

وأعرب الأمير، في بيان، عن ترحيبه بزيارة طلاب الجامعات المصرية للمركز، حيث يعتبر ذلك فرصة لخدمة التخصصات العلمية في جامعاتهم، لافتًا إلى أن المركز يسعى لتعزيز التعليم العملي والتطبيقي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ربط الزيارة النظرية بالتدريبات العملية والميدانية

وقال الدكتور عبد السميع رمضان حسين، عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة دمياط، خلال الزيارة اليوم: إن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو ربط الدراسة النظرية التي يتلقاها الطلاب في قاعات التدريس مع الدراسة العملية في ميادين التطبيق الفعلية، يهدف ذلك إلى توفير فرص تعليمية محسنة وتطبيقية للطلاب، حيث يمكنهم تطبيق معارفهم النظرية في سياقات عملية ميدانية.

وأجرى الطلاب جولة في مركز البحوث التطبيقية، حيث تمكنوا من مشاهدة العديد من الأنشطة المختلفة، منها: «زيارة الصوب الزراعية لشتلات الفاكهة والمراعي، ومزرعة الإنتاج الحيواني، والوحدات البحثية المختلفة، مثل البساتين والمحاصيل، بهدف التعرف على طرق الإنتاج والتعبئة، بالإضافة إلى تربية الأغنام البرقي».

كما تفقد الطلاب منطقة وادي الخروبة وتعرفوا على أنظمة حصاد المياه وإنشاء السدود وطرق استصلاح وتنمية الوديان وجهود الدولة في عملية استقرار وتوطين البدو وإنشاء الزراعات البستانية مثل التين والزيتون.

العمليات الزراعية والإنتاجية

وأضاف عضو هيئة تدريس جامعة دمياط أن الطلاب تلقوا معلومات قيمة ومفيدة حول العمليات الزراعية والإنتاجية في المركز، وتعرفوا على أحدث الأساليب الزراعية في مجال الزراعة المستدامة وتنمية الموارد الطبيعية.