«بحوث الصحراء» يكشف مشروعا عملاقا في سيناء لزراعة نصف مليون فدان

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الحكومة المصرية تنفذ مشروعا عملاقا في شبه جزيرة سيناء يهدف إلى استصلاح ما يقرب من نصف مليون فدان أراضي جديدة تقوم على إعادة استغلال مياه الصرف الزراعي، بما يحقق خلف فرص عمل والحصول على منتج زراعي ضخم يساهم في سد الفجوة الغذائية.

وأوضح في تصريحات خاصة أن تفاصيل المشروع تقوم على الآتي:

- استكشاف ودراسة الموارد الطبيعية في سيناء.

- وضع خطط استثمار هذه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة.

- تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 456 ألف فدان.

- يتضمن المشروع 36 ألف فدان في منطقة سهل الطينة.

- 49 ألف فدان في جنوب القنطرة شرق.

- 100ألف فدان في منطقتي رابعة وبئر العبد.

- 102 ألف فدان في منطقة جنوب الشوحط.

- 47 ألف فدان في منطقة جنوب جنوب القنطرة شرق.

- 122 ألف فدان في محور شرق البحيرات الجفجافة.

تعتمد المشروعات على معالجة مياه الصرف الزراعي

- تعتمد مشروعات سيناء على مصادر المياه من ترعة الشيخ جابر، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة إجمالية 7.6 مليون م3/ يوم.

- يستهدف هذا المشروع العملاق، دعم البعد الاستراتيجي لشبه جزيرة سيناء، ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وملئ الفراغ السكاني بسيناء.

- يعمل المشروع على دعم استراتيجية زيادة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

- يدمج المشروع أبناء سيناء في تجمعات تنموية جديدة تقوم على الزراعة.

- يتيح المشروع فرص جديدة للعمل والاستثمار الزراعي.