إشادات عربية ودولية بدور «القاهرة» الحيوي في وقف العدوان على غزة

ثمّنت وسائل إعلام غربية وعربية وقادة دول الدور المصرى المحورى الفاعل لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى شهرها السابع، وأشارت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن مصر عازمة على استعادة دورها كقوة ثقيلة فى الدبلوماسية العربية، حيث افتتح الرئيس السيسى، خلال اجتماع استمر يوماً واحداً ضم رؤساء ووزراء أوروبيين وعرباً، «قمة السلام»، التى نظمتها القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر الماضى، بهدف وقف تصعيد الحرب فى غزة.

«بلومبيرج»: أنقذت سكان القطاع بعد قطع إسرائيل الإمدادات الحيوية

وأكدت وكالة «بلومبيرج» أن الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية سلطت الضوء على دور مصر كقوة إقليمية وهو ما قد يكسبها دعماً غربياً فى ظل دور حيوى: «موقف مصر يتشكل كمفتاح لمصير أى لاجئين وتدفق مستمر للمساعدات لسكان القطاع المحاصر البالغ عددهم مليونى نسمة بعد أن قطعت إسرائيل الإمدادات الحيوية على القطاع بعد أحداث طوفان الأقصى».

«فورين بوليسى»: كانت وستظل لاعباً أساسياً فى الاستجابة الدولية لوقف الحرب بفضل نفوذها القوى فى المنطقة

وبيّنت مجلة «فورين بوليسى» أن الأضواء الدبلوماسية تتحول نحو مصر، لأن مصر لديها مصالح حاسمة بالإضافة إلى نفوذها القوى، ورغم أنها ستشكل شريكاً صعباً للولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من حلفائهم الغربيين، إلا أن مصر كانت وستظل لاعباً أساسياً فى الاستجابة الدولية لوقف الحرب.

كما تتمتع بنفوذ كبير ليس فقط فى المنطقة، ولكن على مستوى العالم، ومع ذلك، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدد سكانها الكبير، وموقعها الجغرافى، ووضعها كأول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، حيث ظلت مصر أساسية فى أى حل للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى.

وكشف موقع «إن بر آر» أنه بينما يراقب العالم الحرب المستمرة فى قطاع غزة، يرى القادة فى مصر حليفاً قوياً للولايات المتحدة وستكون أساسية فى إيصال المساعدات للفلسطينيين أو إنهاء الحرب فى ظل الرؤية المصرية لحماية أمنها القومى.

ووفقاً لموقع «10 new»، فإن مصر برزت كلاعب بارز فى مفاوضات السلام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ونقلت تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن فى 18 أكتوبر الماضى عندما قال عن الرئيس عبدالفتاح السيسى: «خلاصة القول هى أن السيسى يستحق التقدير الحقيقى، لأنه كان متعاوناً للغاية وبصراحة تامة».

ولفت موقع «مودرن ديبلوماسى» إلى أن الدولة المصرية ترعى عدداً من الملفات الفلسطينية المهمة، أبرزها المصالحة، وملف تبادل الأسرى، والوساطة للحفاظ على الهدوء فى قطاع غزة.

كما تحرص على التحرك نحو تحقيق المصالح الفلسطينية، بعيداً عن أعين الإعلام، من منطلق حرص الدولة على إنجاح أى تحركات تتعلق بالملف الفلسطينى، بعيداً عن المقامرة والمزايدة على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وهو ما يدفع الإخوة فى فلسطين إلى تأكيد تمسكهم بالدور المصرى فى أى من الملفات المتعلقة بحقوقهم.

وأشار الموقع إلى أن القيادة المصرية تعمل بشكل حثيث وكبير، بالتعاون مع القوى الإقليمية والدولية، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، مؤكدة أهمية تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين لتنعم المنطقة بالسلام والاستقرار بعيداً عن الخيارات العسكرية القاسية.

ولفت إلى أهمية الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية، حيث قدمت نحو 100 ألف شهيد لدعم الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى للفلسطينيين على مدار عدة سنوات، بالإضافة إلى الدور المصرى المهم فى دعم المفاوضات التى دخل فيها الفلسطينيون فى المحافل الإقليمية والدولية.

ووفقاً للموقع، وجّه الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده فى دخول المساعدات إلى غزة، مؤكداً، خلال كلمة له، أنه يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، مطالباً إسرائيل بعدم تجاوز القوانين الدولية الإنسانية، فيما قالت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: «مصر تقوم بدور مهم فى إرسال المساعدات إلى غزة»، وأشاد رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، بالجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لمساعدة سكان قطاع غزة.

وأشادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، بالدور الريادى لمصر تحت قيادة الرئيس السيسى، فى المنطقة العربية وأفريقيا، وفى دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن وصول هذه المساعدات لم يكن ممكناً دون الجهود المصرية.

فيما أعرب سفير دولة الكويت بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، فى وقت سابق، عن شكره للسلطات المصرية التى وفرت كل السبل والتسهيلات لإيصال المساعدات الكويتية إلى المحتاجين فى غزة، مثمّناً جهود القيادة الداعمة للقضية الفلسطينية، ومؤكداً أن نصرة مصر للدول العربية مستمدة من مواقف عروبية أصيلة.

فيما وجَّه مساعد وزير الخارجية الإماراتى لشئون التنمية، خلال تصريحات تليفزيونية، الشكر لمصر على جهودها فى وصول المساعدات لقطاع غزة، وقال فى تصريحات صحفية: «دولتنا تقدر الدور الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء فى غزة».

وحرصت صحيفة «العرب» القطرية على إبراز إشادة مجلس الأمن الدولى بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التى تقوم بها قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية إلى المدنيين.

وأكد الباحث السياسى عمر رأفت أن مصر لا تتأخر عن نصرة القضية الفلسطينية وهى مستمرة فى استضافة المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلى، لأن مصر أكثر من يعى الضرر الواقع على الفلسطينيين، لأنها أكثر دولة تستقبل حالات إنسانية فلسطينية للعلاج.

وأضاف لـ«الوطن» أن المفاوض المصرى مستمر رغم حدة الصراع ويتحرك من منطلق عربى وإسلامى وإنسانى وقومى، وكذلك منطلق مصرى لحماية الأمن القومى المصرى.