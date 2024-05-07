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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:17 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

يتمتع مولود برج الحوت بشخصية شديدة المرح والفكاهة، ويفضل العيش في الخيال لبعض الوقت، كما يتميز بالعديد من الصفات الإيجابية الأخرى، فهو يتمتع بشخصية اجتماعية، لذلك فهو محبوب من الجميع ويمتلك العديد من الأصدقاء.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

برج الحوت الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء ألا تتسرع في اتخاذ أي قرار قد تندم عليه بعد ذلك، بل الواجب عليك أولا أن ترتب أفكارك، وتتخلص من الطاقة السلبية التي تعاني منها منذ فترة.

برج الحوت الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيجب عليك أن تحافظ على علاقتك مع شريك حياتك قوية ومتينة، وإياك وإثارة المشاكل معه، حتى تزيل الماضي وتشعر بالسعادة والحب، كما يجب عليك أيضًا احتواء أطفالك.

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