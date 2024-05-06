وظائف سائقين في الدقهلية برواتب مجزية.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» عن حاجة مجموعة شركات «الخلود» للتجارة والتوكيلات التجارية، الواقعة في ميت غمر، محافظة الدقهلية، لسائقين برخصة مهنية، للعمل لديها بدوام كامل، بشرط الحصول على رخصة مهنية.

شروط الوظيفة

يشترط للحصول على هذه الوظيفة أن يكون المتقدم لديه المتطلبات الآتية:

- رخصة قيادة من الدرجة الثانية.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: من 22 وحتى 40 سنة.

- المؤهل المطلوب: الشهادة الإعدادية.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب أساسي قابل للتفاوض، مع عدد من المميزات الأخرى، كالتالي:

- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية تأمينات اجتماعية.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من (هنــــــــــا)، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإنشاء حساب جديد، إن لم يكن لديك حساب بالفعل، ثم إدخال البيانات المطلوبة، وإن كان لديك حساب فيمكنك التقدم للوظيفة مباشرة بعد الضغط على «تقدم للوظيفة».