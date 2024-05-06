وظائف أمن برواتب مجزية والتقديم حتى 45 عاما.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية في مجال العقارات برواتب مجزية، وذلك في إطار حرصها على إيجاد فرص عمل مناسبة وتشغيل الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة أيديا فيردي للاستثمار العقاري شباب للتعيين أفراد أمن.

شروط الوظيفية

تشترط الشركة أن يتوافر في المتقدمين للوظائف الآتي:

- إجادة القراءة والكتابة.

- الطول لا يقل عن 170 سم.

- السن من 23 إلى 45 عاما.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

- مرتبات مجزية.

- تأمين اجتماعي وطبي.

- تدريب وترقية.

- حوافز ومكافآت.

كيفية التقديم على الوظائف

وأضحت وزارة الشباب والرياضة، إقامة اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أيديا فيردي للاستثمار العقاري بمركز شباب مدينة نجع حمادي بقنا، 12 مايو 2024 من 10 صباحًا حتى 3 عصرًا.

ويمكن ملء استمارة التوظيف من خلال هذا الرابط، والذهاب مباشرة إلى العنوان في الميعاد المحدد، أو التسجيل على منصة توظيف مصر.