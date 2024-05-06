آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة المنصورة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

تواصل جامعة النصورة، تلقي طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة التي أعلنتها عبر بوابة الوظائف الحكومية، إذ يستمر التقديم حتى الـ19 من مايو الجاري، على وظائف «مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي».

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الشاغرة والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم عليها، وفقًا لما جاء عبر بوابة الوظائف الحكومية، وهي:

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به «تاريخ الميلاد، والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، وتقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات، والخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها، وخطابات الشكر والتقدير، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

2- عدد 8 صور شخصية حديثه 4x 6.

3- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي.

4- التاريخ الوظيفي «تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة، وإنجازاته التي حققها في أثناء حياته الوظيفية، وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها».

5- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها، وفقا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة، واختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية، على أن يرفق عدد 8 أسطوانة مدمجة CD من المقترح.

6- على أن يرفق بالطلب عدد 1 أصل عدد 7 نُسخ من المستندات المطلوبة بعالية.

وعلى راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا، وتسلم باليد في موعد غايته 19 مايو الجاري بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة «شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة»، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد، وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.