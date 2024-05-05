وظائف مهندسين برواتب تصل لـ6500 جنيه.. إليك الشروط ورابط التقديم
كتب:
عبدالعزيز سلامة
10:07 م | الأحد 05 مايو 2024
وظائف مهندسين - تعبيرية
كشف موقع توظيف مصر عن حاجة بعض شركات القطاع الخاص، لمهندسين في مختلف المجالات (مهندس معمار وكهرباء وإنتاج) وذلك للعمل لديها برواتب مجزية تصل إلى أكثر من 6 آلاف جنيه.
وظائف مهندس معمار
- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة من 3 سنوات وحتى 15 سنة خبرة.
- السن المطلوب: من 25 إلى 49 سنة.
- الحاسب الآلي: جيد.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة).
- مايكروسوفت أوفيس: جيد.
- الراتب الأساسي: يبدأ من 3 وحتى 6500 جنيه.
- نوع الوظيفة: يوم كامل.
- للتقديم على الوظيفة اضغط هنـــــا.
مهندس كهرباء
- مستوى الخبرة: متوسطة من 3 سنوات وحتى 5 سنوات خبرة.
- الجنس المطلوب: ذكر.
- اللغة الانجليزية: جيد جدا.
- الحاسب الآلي: جيد جدا.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة).
- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.
- الراتب: قابل للتفاوض.
- نوع الوظيفة: يوم كامل.
مميزات الوظيفة:
- بدل تغذية (توفير وجبة).
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير سكن تابع للشركة.
- توفير مواصلات (سيلة مواصلات على حساب الشركة).
- تأمينات صحية واجتماعية.
- للتقديم على الوظيفة اضغط هنــــــا.
وظيفة مهندس إنتاج
- مستوى الخبرة: متوسطة من 3 إلى 5 سنوات.
- الجنس المطلوب: ذكر.
- اللغة الانجليزية: أساسيات.
- الحاسب الآلي: أساسيات.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة).
- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.
- الراتب: قابل للتفاوض.
- نوع الوظيفة: يوم كامل.
مميزات الوظيفة:
- بدل تغذية (توفير وجبة).
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير سكن تابع للشركة.
- توفير مواصلات (سيلة مواصلات على حساب الشركة).
- تأمينات صحية واجتماعية.
- وللتقديم على الوظيفة من هنــــــا.