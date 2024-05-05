وظائف مهندسين برواتب تصل لـ6500 جنيه.. إليك الشروط ورابط التقديم

كشف موقع توظيف مصر عن حاجة بعض شركات القطاع الخاص، لمهندسين في مختلف المجالات (مهندس معمار وكهرباء وإنتاج) وذلك للعمل لديها برواتب مجزية تصل إلى أكثر من 6 آلاف جنيه.

وظائف مهندس معمار

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة من 3 سنوات وحتى ‎15 سنة خبرة.

- السن المطلوب: من 25 إلى 49 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- الراتب الأساسي: يبدأ من 3 وحتى 6500 جنيه.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- للتقديم على الوظيفة اضغط هنـــــا.

مهندس كهرباء

- مستوى الخبرة: متوسطة من 3 سنوات وحتى 5 سنوات خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

- الراتب: قابل للتفاوض.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظيفة:

- بدل تغذية (توفير وجبة).

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات (سيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية واجتماعية.

- للتقديم على الوظيفة اضغط هنــــــا.

وظيفة مهندس إنتاج

- مستوى الخبرة: متوسطة من 3 إلى ‎5 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الانجليزية: أساسيات.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة).

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- الراتب: قابل للتفاوض.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظيفة:

- بدل تغذية (توفير وجبة).

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات (سيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية واجتماعية.

- وللتقديم على الوظيفة من هنــــــا.