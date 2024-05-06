وظائف مجزية توفرها «الشباب والرياضة» برواتب 6000 جنيه.. اعرف الشروط

زفّت وزارة الشباب والرياضة أخبارًا سارة بالإعلان عن وظائف جديدة بمرتبات مجزية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للتدريب وتمكين الشباب التابعة للوزارة، والتي أعلنت عن نجاحها في توفير العديد من الوظائف المتنوعة في إحدى شركات القطاع الخاص.

ويأتي ذلك، في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، ممثلة للحكومة المصرية، في المساهمة في تخفيض معدلات البطالة، بتوفير فرص عمل للراغبين في الحصول على وظائف، سواء كانوا من الطلاب أو الخريجين، أو الحاصلين على مؤهلات متوسطة. الأمر الذي يجعل العديد يهتمون بتفاصيل الوظائف.

وظائف بشركة قناة السويس للتأمين

ووقعت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتدريب وتمكين الشباب، بروتوكولا مع شركة قناة السويس لتأمينات الحياة، لتوفير الوظائف التالية:

1- مدير فرع.

2. مدير مبيعات.

3. أخصائي مبيعات.

ونوهت الوزارة عن متطلبات وشروط وإجراءات لابد من أن تتوافر في المتقدمين الراغبين في الحصول على الوظائف المعلنة، ومن بينها :

- أن يكون لدى المتقدم للوظيفة خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة لوظيفة مدير فرع ووظيفة مدير مبيعات.

- أن يكون من سكان القاهرة الكبرى.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب للوظيفة.

• ألا يزيد السن على 35 عاما.

الحقوق والمميزات التي توفرها الشركة

• مرتبات مجزية لا تقل عن 6000 جنيه الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور.

• تأمين اجتماعي + طبي.

• الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

• ساعات العمل من 9 ص إلى 4 مساء.

• حافز ربع سنوي.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: (اضغط هنا).