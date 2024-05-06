محمد عدوية: أشكر الشركة المتحدة لرعايتها حفلات «ليالي مصر» ودعمها للفن

أعرب الفنان محمد عدوية، عن سعادته البالغة، لمشاركته فى حفلات «ليالي مصر» بالربيع، وحاز على إشادات واسعة من الجمهور بمختلف أعماره.

محمد عدوية يعبر عن سعادته بنجاح حفلته باليالي مصر

قال «عدوية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان سعيد بمقابلة جمهور المنوفية، وبالتحديد شبين الكوم، وكان الإقبال كبير على الحفل، وأن فكرة حفلات ليالي مصر، التى ستقام بجميع المحافظات، جيدة للغاية.

كما وجه محمد عدوية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لرعايتها حفلات ليالي مصر، وحرصها الدائم على دعم الفن.

آخر أعمال المطرب محمد عدوية

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عدوية، أغنية «يا جدع»، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعي، وتوزيع وألحان مرسال، وطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.