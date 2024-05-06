محمد عدوية يتألق في أولى حفلات ليالي مصر للربيع بالمنوفية

أحيا المطرب محمد عدوية أحدث حفلاته الغنائية ضمن «ليالي مصر في الربيع»، وحاز على إشادات واسعة من الجمهور، حيث قدم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الحضور.

نجاح حفل محمد عدوية

ونشر الحساب الرسمي لشركة «تذكرتي»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لموعد الحفل، وكتب عليه معلقًا: «ليلة طربية في شبين الكوم لأول مرة في شبين الكوم.. النجم محمد عدوية أولى حفلات ليالي مصر في الربيع 5 مايو سيتي كلوب- شبين الكوم».

آخر أعمال المطرب محمد عدوية

وطرح محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «يا جدع»، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعي وتوزيع وألحان مرسال، وطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.