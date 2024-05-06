محمود مسلم: أمريكا تبنت الرواية الإسرائيلية عن أحداث 7 أكتوبر

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ أمريكا تبنت الرواية الإسرائيلة عن أحداث 7 أكتوبر، بدعم إسرائيل عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، لذلك هي من تتحمل المسؤولية عن إشعال هذه الحرب.

مسلم: أمريكا تتحمل مسؤولية الحرب في فلسطين

وشدد «مسلم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، على أنّنا أيضا يجب أن نحمل أنفسنا المسؤولية، وأنّ تتوقف حماس عن الأفعال الصبيانية، موضحا: «كفى ألعاب صبيانية، فالشجاعة ليست بالمناورات، بل باتخاذ قرارات قوية وحاسمة لحماية الشعوب واستقرار المنقطة».

ونوه رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إلى أننا أمام حكومة إسرائيلية متطرفة، تهوى الدماء، واستطاعت أن تقتل 50 ألف فلسطيني، وما زالت لم تشبع من الدماء، مقابل أن يحتفظ نتنياهو بمقعده على رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

مسلم: نتنياهو مجرم حرب ويجب أن يُحاكم

وتابع: «نتنياهو مجرم حرب، ويجب أن يُحاكم سواء بعملية اجتياح رفح، أو ما فعله خلال الأشهر الماضية في غزة؛ فهو لا يريد أن يتحمل ما حدث يوم 7 أكتوبر، بل يريد أن يستمر في الحرب، للحفاظ على مقعده، لأنه يعلم بمجرد انتهاء الحرب أنه سيُحاكم أمام العالم».