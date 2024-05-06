محمود مسلم: مصر الأكثر خبرة وشرفا في التعامل مع القضية الفلسطينية

أعرب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن أمنياته بنجاح مصر في الوصول لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار بغزة، كما نجحت في الهدنة.

إعادة إعمار غزة الهم الأكبر لمصر

تابع «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «سيكون الهم الأكبر لمصر، هو إعادة إعمار غزة، والبحث عن آليات تضمن أن لا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر مرة أخرى، والبحث عن سلام عادل، يضمن حق الفلسطينيين والإسرائيليين معًا».

وأضاف: «القضية الفلسطينية هي الهم الأكبر للشعب المصري طوال التاريخ، وما زالت ومصر هي الأكثر خبرة وشرفا في التعامل مع القضية الفلسطينية، لأنها تعاملت مع الجانب الإسرائيلي في حرب وسلام، وفي نزاع قانوني، وتعاملت مع كل الفصائل الفلسطينية، والأكثر خبرة على الأرض بشأن الهدنة».