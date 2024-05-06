بالصور.. خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

تبدأ المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على مستوى الجمهورية غدا تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومن خطوات التقديم على طلب التصالح في مخالفات البناء على بوابة خدمات المحليات الدخزل على هذا الرابط، إذ يوجد دليل للمواطن لتسجيل بيانات التصالح في مخالفات البناء على بوابة خدمات المحليات كالتالي:

الدخول للموقع

- الدخول على متصفح الإنترنت والبحث عن بوابة خدمات المحليات.

- يمكن فتح البوابة عن طريق أجهزة الكمبيوتر pc والموبايل والتابلت.

إنشاء مستخدم

- قم بإنشاء حساب للتقديم على خدمات البوابة، واضغط على مستخدم جديد أعلى يسار الشاشة.

- اختر نوع الحساب / العميل (مواطن - شركة).

- قم بملء بيانات الحساب والتي سيتم استخدامها عند تقديم الطلبات من خلال البوابة كالتالي:

حساب المواطن: الاسم بالكامل، الرقم القومي، رقم الموبايل، العنوان.

حساب الشركة: اسم الشركة، بطاقة ضريبية جزء أول وثان وثالث، السجل التجاري، رقم الموبايل، العنوان.

تفعيل الحساب

- بعد التسجيل سيتم إرسال كود التفعيل على رقم الموبايل المسجل مع البيانات.

- لتفعيل الحساب قم بإدخال كود التفعيل المستلم على رقم الموبايل المسجل مع البيانات ثم الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول

- قم بالضغط على تسجيل الدخول

- قم باختيار نوع الحساب (مواطن - شركة)

- إدخال بيانات الدخول بناء على نوع الحساب

حساب المواطن: الرقم القومي، كلمة السر

حساب شركة: رقم البطاقة الضريبية، كلمة السر

- في حالة نسيان كلمة المرور، قم بالضغط على لقد نسيت كلمة المرور، واختر نوع الحساب

- قم بإدخال البيانات المطلوبة بناء على نوع الحساب

حساب مواطن: الرقم القومي

حساب شركة: رقم البطاقة الضريبية

- قم بتحديد خيار «أنا لست برنامج روبوت»

- سيتم إرسال كود تأكيد على رقم الموبايل المسجل

- قم بإدخال الكود للبدء بإنشاء كلمة مرور جديدة

التقديم على الخدمة

- للتقديم على الخدمة من الصفحة الرئيسية للبوابة قم باختيار طلبات التصالح على مخالفات البناء قانون 187.

- تظهر قائمة الطلبات الموجودة في تصنيف خدمات التصالح

- قم باختيار طلب شهادة بيانات والضغط على تسجيل الخدمة

- لتسجيل المعاملة قم بملء البيانات التالية «المحافظة، المركز، المدينة، الحي» ثم اضغط على التالي.

- بعد ملء البيانات تظهر قائمة بالعقارات الخاصة بالعميل.

- يتم اختيار العقار المراد إصدار الشهادة له.

- في حالة عدم وجود عقارات تم تسجيلها سابقا يمكن تسجيل المعاملة من خلال اختيار العنوان وتوصيفه بشكل دقيق في خانة توصيف العنوان.

- الضغط على التالي.

- الانتظار حتى ينتهي من التحميل لفتح المعاملة.

- للتأكد من سلامة المستندات المرفوعة قم بالضغط على أيقونة العرض.

- في حالة تم رفع مستند غير صحيح يتم الضغط على أيقونة الحذف.

- ثم الضغط على أيقونة الرفع مرة أخرة مع التأكيد على ضرورة رفع المستندات بصورة واضحة.

- بعد الانتهاء من الرفع ستظهر بيانات العميل التالية «رقم المعاملة، الخدمة، المحافظة، الديوان، الحي، المدينة، الأرض».

- يقوم العميل بملء البيانات التالية لإرسال المعاملة إلى الجهة «الغرض، توصيف العنوان بشكل دقيق، عنوان المراسلات، نقطة إحداثيات واحدة خاصة بالموقع المطلوب التصالح عليه» ثم الضغط على التالي.

- عند الانتهاء من تسجيل بيانات الطلب والضغط على التالي ستظهر رسالة تم تسجيل الطلب بنجاج وهذا يعني أنه تم توجيه الطلب بنجاح إلى الجهة المعنية.

- للاستعلام عن حالة طلب قم بالضغط على استعلام عن حالة طلب.

- قم بادخال بيانات الطلب «رقم الطلب، الرقم القومي».

- قم بالضغط على بحث.

- ستظهر بيانات الطلب كاملة كما سيظهر الإجراء المتوقف عليه الطلب داخل الجهة الإدارية.

- لاستكمال التقدم على التصالح قم باختيار طلبات التصالح على مخالفات البناء قانون 187 من الصفحة الرئيسية.

- قم باختيار طلب تصالح عن أعمال مخالفة مع استكمال ملء البيانات المطلوبة بنفس الإجراءات والخطوات السابق شرحها في الدليل.