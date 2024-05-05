«التنمية المحلية»: الشرقية وقنا والجيزة أكثر المحافظات إزالة لمخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة، وزيرالتنمية المحلية، أن الشرقية أكثر المحافظات التي أزالت حالات بناء مخالف على مستوى الجمهورية، حيث استردت 48.5 ألف متر مربع بعد إزالة 376 مبنى مخالف.

وأوضح «آمنة»، أن محافظة قنا تحل في المركز الثاني حيث استردت 42 ألف متر مربع بعد إزالة 131 حالة مبان مخالفة، يليها محافظة الجيزة حيث استردت 39.2 الف متر مربع بعد إزالة 77 حالة، ثم أسوان بـ36.4 ألف متر مربع بعد إزالة 116 حالة مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 1737 فدان أراضي بإجمالي 14 حالة تعد، يليها محافظة الشرقية والتي استردت 183 فدان بإجمالي 119 حالة تعد.

وقف التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة، ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف «آمنة» أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ 22، وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتي يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن.

جهود المحافظين لإزالة التعديات

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات، خلال تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22.

جدير بالذكر أن الموجة الـ22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في 9 مايو الجاري.