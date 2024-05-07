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ياسمين عبد العزيز: «كنت بصرف على أمي.. وأول عربية اشتريتها بـ57 ألف جنيه»

كتب:

أحمد شعراني
12:02 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس

ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس

قالت النجمة ياسمين عبد العزيز، إن دخولها مجال التمثيل والإعلانات كان عن طريق الصدفة، بواسطة صديقة والدتها التي عرضت عليها الأمر، فقررت أن تدخل المجال، ومع الوقت استمرت فيه، رغم رفض والدها وشقيقها الأكبر، حيث كان عمرها 12 عامًا.

وأضافت «عبد العزيز» خلال حلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، أن الدافع الكبير الذي كان يجعلها تهتم بالعمل في هذا المجال، هو انفصال والدها ووالدتها، الذي أثر عليها هي وأشقائها، خاصة من الناحية المادية، فقررت بعد تحقيق مكاسب مادية أن تعتمد على نفسها بشكل كامل من الناحية المادية، في مصاريفها الشخصية ومصاريف المدرسة.

أكدت في حديثها مع إسعاد يونس أنها بعد فترة في العمل قررت شراء سيارة، حيث كان هدف لديها، واشترتها بـ57 ألف جنيه، وبعدها قررت أن تجعل والدتها تترك العمل، وتتكفل هي بمصاريفها، مضيفة: «كنت بكسب فلوس كويس، لكن مكنتش بضيعها في كلام فاضي».

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