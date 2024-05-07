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نجوم الفن يدعمون محمد عبده في أزمته الصحية.. «فنان العرب»

كتب:

ياسمين محمود
03:17 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
محمد عبده

محمد عبده

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم المطرب محمد عبده في أزمته الصحية بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

هاني شاكر يدعم محمد عبده 

وكتب الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع «إنستجرام»: «صديقي وأخي العزيز فنان العرب محمد عبده أدعوا الله ان يتم لك الشفاء العاجل، وتعود إلينا وإلى أسرتك وكل جمهورك في الوطن العربي سالما».

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وافقت فايز السعيد عبر انستجرام لتقول:الله يبعد كل مكروه ويشفيك ويردك لنا مشافى معافى يارب العالمين والله انا احبك يابوعبدالرحمن ولوالناس كلها تعرف مدى طيبة هذا الانسان وتواضعه ووفائه أتمنى من كل اللي يتابعني ان يدعوه بالشفاء ولامي قرة عيني وكل احبابنا الغالين ويرحم امواتنا اللي فقدناهم

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ودعمت وعد البحري عبر حسابها موقع تبادل الفيديوهات وانستجرام لوجود:يابعد الدنيا يابو نوره الله يرفع عنك وعناك ويخليك لنا يااعز الناس اسأل الله ان يشفيك و يقويك ياغالي علي قلوبنا كلنا

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نادية مصطفى تدعم محمد عبده

وقالت نادية مصطفى عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «اللهم رب الناس مذهب الباس اذهب الباس اشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربنا يشفيك ويعافيك أبو نورة فنان العرب الغالي محمد عبده».

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