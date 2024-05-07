نجوم الفن يدعمون محمد عبده في أزمته الصحية.. «فنان العرب»
كتب:
ياسمين محمود
03:17 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
محمد عبده
حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم المطرب محمد عبده في أزمته الصحية بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
هاني شاكر يدعم محمد عبده
وكتب الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع «إنستجرام»: «صديقي وأخي العزيز فنان العرب محمد عبده أدعوا الله ان يتم لك الشفاء العاجل، وتعود إلينا وإلى أسرتك وكل جمهورك في الوطن العربي سالما».
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تمت مشاركة منشور بواسطة Hany Shaker (@hanyshaker)
تمت مشاركة منشور بواسطة Hany Shaker (@hanyshaker)