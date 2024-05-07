نجوم الفن يدعمون محمد عبده في أزمته الصحية.. «فنان العرب»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم المطرب محمد عبده في أزمته الصحية بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

هاني شاكر يدعم محمد عبده

وكتب الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع «إنستجرام»: «صديقي وأخي العزيز فنان العرب محمد عبده أدعوا الله ان يتم لك الشفاء العاجل، وتعود إلينا وإلى أسرتك وكل جمهورك في الوطن العربي سالما».