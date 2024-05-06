أول تعليق من المطرب محمد عبده بعد إصابته بمرض السرطان

حرص الفنان محمد عبده، على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، وأنه يتلقى جلسات العلاج الكيمياوي، في باريس، خلال الفترة الحالية.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده

وقال محمد عبده، في مداخلة بإحدى البرامج التليفزيونية: «أنا الحمدلله كويس، طبعا ما أقدر أسافر أنا في مرحلة التعافي، وكان واجب عليا أحضر جنازة الأمير بدر، لكن أرسلت ابني بدر، والحمدلله بفضل ربنا وبركاته، ولكن وفاة بدر أثرت عليا لإني فقدت شخص عزيز عليا».

محمد عبده ينعى الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن

كما نعى الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، قائلا: «حبيبي بدر الله يرحمه تقابلت معه فى أواخر الستنيات فى أحد البرامج في مسرح التليفزيون، كنت مع الأستاذ إبراهيم خفاجي، ووجدت في هذا الشاعر، أنه مستقبل الكلمة المتطورة المتفتحة على كل الأعمار والأجيال، وممكن نعمل منها خامة موحدة للأغنية السعودية، واتفقنا على المقابلة وأن نتعاون، وبالفعل حدث».