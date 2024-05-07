ياسمين عبدالعزيز: «مشاكل بيني وبين العوضي قبل نبوءة ليلى عبد اللطيف»

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن تنبؤ ليلى عبد اللطيف بطلاقها هي والعوضي لم يكن نبوءة كما اعتقد البعض، بل كانت هناك مشاكل بينهما.

وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال لقائها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»: «أي اثنين يتم الانفصال بينهما يكون سابقًا قد مرّت بينهما مشاكل عديدة، وهذا ما حدث بالفعل بيني وبين العوضي، وبالتأكيد هناك من أخبر ليلى عبد اللطيف بتلك المشاكل».

دموع ياسمين عبد العزيز: «لا أحب أحمد العوضي.. أعشقه»

لتدخل ياسمين عبدالعزيز في نوبة بكاء قائلة: «أنا لا أحب أحمد العوضي، أنا أعشقه، وبعد الطلاق، صليت استخارة وقمت بأداء العمرة، وتركت كل شيء على الله، هو يختار الأنسب لي».