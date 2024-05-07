ياسمين عبدالعزيز عن محنتها الصحية: «كنت نفسي أبقى حامل»

استرجعت الفنانة ياسمين عبد العزيز ذكريات محنتها الصحية، التي ألمت بها وجعلتها تجلس 4 أشهر على السرير بقولها: «المحنة الشديدة التي ألمت بي من فترة أثرت عليا إلى حد كبير، وأثرت عليا إلى الآن».

ياسمين عبد العزيز تتحدث عن محنتها الصحية

وأضافت ياسمين عبد العزيز، في أثناء حلولها ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس على قناة «dmc»: «عملت 6 عمليات وقتها، 4 في مصر، وبرا مصر عملت عمليتين، ولما سافرت مع بنتي في الأول قبل ما أحمد العوضي يجيلي، بسبب مشاكل في الفيزا حسيت إن ربنا عايز يوصلي حاجة إني ما ليش غيره».

وعن سبب أزمتها الصحية قالت للمرة الأولى: «كان عندي أكياس في الرحم، وكنت رايحة أشيلها، واتفقت مع أحمد العوضي إنى عايزه أبقى حامل، ولكن حصل خطأ طبي هو من أدخلنا في تلك الدوامة من العمليات».