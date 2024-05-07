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أول رد من ياسمين عبدالعزيز على توقع خبيرة أبراج زواجها مرة أخرى.. ماذا قالت؟

كتب:

نرمين عزت
01:23 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

كان انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي خبرًا صادمًا للجمهور الذي تمنى عودة العلاقات مرة أخرى والصلح القريب بين الحبيبين، وبعد تحقق توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بشأن انفصال الزوجين، خرجت بتوقع آخر في تصريحات تلفزيونية تقول إن ياسمين عبد العزيز ستعيش قصة حب جديدة، وفي لقاء مع برنامج «صاحبة السعادة»، ردت «ياسمين» على توقع خبيرة الفلك، فماذا قالت؟

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف

«مش هتكمل حياتها لوحدها، أرى أنها ستتزوج وهيكون عندها طفل»، هكذا كان توقع خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، بعد أن تحقق توقعها الأول في بداية العام بانفصال ياسمين والعوضي.

وفي أول رد لها على سؤال الزواج مرة أخرى، في ضيافة «صاحبة السعادة» قالت ياسمين عبدالعزيز: «إيه السؤال دا، أنا عمري ما كنت سنجل ومعرفش أبقى لوحدي، تجوزت 20 سنة حتى لما تطلقت على طول تجوزت أحمد، أنا بحب الحب ومعرفش أبقى لوحدي».

«اللي يجيبه ربنا خير» 

وفي سياق الحديث عن الزواج مرة أخرى، قالت ياسمين عبد العزيز: «اللي يجيبه ربنا خير محدش عارف ممكن يحصل إيه، ربنا مبيعملش حاجه وحشة، وأنا راضية»

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بقلم نرمين عزت