ياسمين عبدالعزيز عن بدايتها الفنية: «مكنتش بحب التمثيل.. وكان حلمي أطلع ظابط»

استرجعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ذكريات أول أدوارها مع التمثيل في مسلسل «امرأة من زمن الحب»، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس على قناة «dmc».

وقالت ياسمين عبدالعزيز : «الفنانة الكبيرة سميرة أحمد كلمتني في التليفون، وكانت مفاجأة كبيرة ليا، وأخبرتني إن فيه دور معاها بمسلسل حابة أبقى معاها فيه، وأخبرتني إن فيه مقابلة مع المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ».

وأضافت ياسمين عبدالعزيز: «وافقوا عليا، ومضينا على المسلسل، وانطلقت بعدها في محطة جديدة ليا ما كنتش مخططه ليها على الإطلاق».

ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أحلامها

وكشفت أنها لم تكن تحلم بالتمثيل في سن صغيرة، بقولها: «ما كنتش عايزة أبقى ممثلة ولا بحلم بكده، كان حلمي في البداية إني أبقى ظابط، وده من أسباب إني عملت فيلم أبو شنب من كتر ما كان نفسي وحلمي أبقى ظابط بنت، ولكن ما نفعش رغم إني سألت وقتها».

وأضافت ياسمين عبد العزيز: «كمان كان من أحلامي أبقى مخرجة إعلانات زي طارق نور من كتر ما كنت مبهورة بيه، وأنا بعمل الإعلانات».

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كشفت «ياسمين» أنها كانت أغلى موديل للإعلانات، رغم سنها الصغيرة: «أنا كنت اللى بصرف على نفسى في الدراسة، وجبت لنفسي عربية وشقة في سن 16 عاما فقط، وده أمر إيجابي لأنى كنت مسؤولة عن اللي حواليا، وعمري ما عملت بالفلوس الكتير اللي كانت بتجيلي حاجة غلط».

وأضافت ياسمين عبدالعزيز، خلال حلولها ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»: «أنا اتعودت إني أدى بس، ما أخدش خالص حاجة من حد».