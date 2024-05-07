ياسمين عبد العزيز تكشف لـ«صاحبة السعادة» سبب طلاقها من أحمد العوضي

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة، أسباب طلاقها من الفنان أحمد العوضي، خلال حلولها ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة «dmc».

سبب طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وقالت ياسمين عبد العزيز: «أنا عارفة أن أحمد العوضي بيحبني، وهو عارف أني بحبه، بعيدا عن في سبب من الأسباب مينفعش أطلع أتكلم في ومش خيانة خالص، وفي ناس مش بيعملوا حاجات بقالهم فترة غير أنهم يأذوني».

وقالت ياسمين عبد العزيز: «أنا مش هينفع أتكلم في تفاصيل الموضوع، والجمهور اللي بيحبونا عايزنا مع بعض، لأنهم حبونا مع بعض، وفي ناس بتتمنى لينا الشر والأذي، هما قاعدوا يقولوا أننا شوفنا بعض في حفل سحور برمضان، ودا محصلش خالص، يا جماعة ارحمونا بجد بلاش كلام بيتقال كدب».

ياسمين عبد العزيز تتحدث عن طلاقها

وأضافت: «من ساعة ما الطلاق ما حصل وأنا حاسة أني في حاجة في قلبي وجعاني، ومش عارفة لو شفته في مكان عام هعمل أية، وطول الوقت بهرب، بفتح كل مواقع التواصل الاجتماعي الاقي صورنا مع بعض بتوجع أوي، وبالذات لو أنتِ كمان بتحبي الشخص دا».