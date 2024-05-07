7 تصريحات نارية لـ ياسمين عبدالعزيز في «صاحبة السعادة».. اعرفها

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وكشفت خلال هذا اللقاء عن كواليس عديدة في حياتها الفنية والشخصية.

أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز:

- أنا مش بحب أحمد أنا بعشقة.

- لما حبيت أحمد اكتشفت أنه الحب الحقيقي.

- سبب انفصالي أنا وأحمد ليس الخيانة.

-لا أستطيع العيش بدون حب وزواج.

- توقع ليلى عبداللطيف بانفصالنا بسبب مشاكل كانت بيني وبين العوضي وحد بلغها.

- كان نفسي أبقى حامل وأجريت العملية من أجل ذلك ولكن حدث خطأ طبي.

- والدي والدتي انفصلا وأنا أبلغ من العمر 9 سنوات.

- مكنتش بحب التمثيل وكان نفسي أطلع ضابط.