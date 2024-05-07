ياسمين عبدالعزيز: ولادي مش بيحبوا «الدادة دودي» بسبب مشاهد المقالب

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة DMC، عن علاقتها بأبنائها.

ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أبنائها

وقالت ياسمين عبدالعزيز، «بنتي صاحبتي بصورة كبيرة، ورغم إن الأطفال بيعشقوا فيلم الدادة دودى، ولكن الاتنين مش بيحبوا الفيلم ده، لسبب إن العيال في مشاهد كتير بيضربونى ويعملوا فيا مقالب، وبالتالي مش بيحبوا يتفرجوا على الفيلم ده نهائي».

وحلت ياسمين عبدالعزيز، ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة Dmc، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وبسؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، قالت: «أنا عامة طول عمري متجوزة، وعمري ما كنت سينجل، واللي طول عمره متجوز ما بيعرفش يكون لوحده».

وتحدثت ياسمين عبدالعزيز خلال البرنامج عن بداية مشوارها الفني، وتحديات واجهتها خلال مسيرتها، وأهم المحطات التي ميزتها، كما ستشارك الجمهور بعض المواقف الطريفة والكواليس المميزة من حياتها الشخصية والمهنية.