ياسمين عبدالعزيز تسترجع ذكريات الصبا.. وتغني على الهواء في «صاحبة السعادة»

استعرض برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة «dmc»، ذكريات الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الإعلانات، إلى جانب عدة صور من أشهر الإعلانات التي سبق واشتهرت بها، خلال مسيرتها في الصغر قبل بدايتها التمثيل.

ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن ذكرياتها

وقالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز: «أول إعلان عملته كان غريب، عن شامبو كان في السعودية، تاني إعلان كانت شيكولاته، اقنعوني أعمل في شعري تسريحة القطتين بس أنا رفضت وقعدت أعيط، عشان مكنتش تشبه شخصيتي، قولتلهم العيال هتتريق عليا في المدرسة، بس في الآخر عملتها واتريقوا عليا».

وشاركت إسعاد يونس الفنانة ياسمين عبدالعزيز، غناء بعض الإعلانات التي أدتها «ياسمين» في الماضي.