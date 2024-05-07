ياسمين عبدالعزيز: كنت شقية في المدرسة.. وقررت تكون شخصيتي عكس أمي

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إنها دائما ما تشعر بالمسؤولية منذ صغرها، مردفة: «من وأنا صغيرة بصرف على نفسي، ومصاريف المدرسة ودروسي والكلية أنا اللي بصرف، وصلت لسن 16 سنة جبت لنفسي عربية وشقة، وكنت دائمًا مسؤولة عن اللي حواليا».

ياسمين عبدالعزيز برج الجدي

وأضافت ياسمين عبدالعزيز خلال لقاء ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، «أنا برج الجدي، وهو برج مسؤول أوي، ماما طيبة أوي، فقررت أبقى عكسها، أمي طيبة لدرجة إن ممكن حد يضايقها ومتردش، وكنت بشوف ده ومع الوقت قولت لازم شخصيتي تكون قوية».

وعن ذكرياتها في المدرسة: «كل أسبوع كنت بترفد وأمي متعرفش وكنت أروح المدرسة وأنا مرفودة، كنت شقية جدا، كنت باخد من تصرفات إخواتي الولاد اللي أكبر مني، وكمان كوني كنت بشتغل وأصرف على نفسي واللي حواليا فكان عندي حتة استقلالية جدا».