عاجل.. شوارع تل أبيب تشتعل.. وكارثة مناخية تقتل المئات| حدث ليلا

مع خروج مظاهرات تملأ شوارع تل أبيب، تعاني عدد من الدول من تأثيرات أزمات المناخ، بين ارتفاع كبير في درجات الحرارة وسيول وأمطار وفيضانات في دولة أخرى، فيما تخرج دولة إيطاليا كاشفة عن عدد من شروط الحصول على تأشيرة البدو الرقمية.

كارثة مناخية في البرازيل

وفي جنوب البرازيل، تسببت الأمطار الغزيرة في ولاية ريو جراندي دو سول في مقتل 56 شخصا، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، حيث دمرت الفيضانات غير المسبوقة المدن وتسببت في تشريد الآلاف من الأشخاص، مما اضطر الجيش البرازيلي إلى إنقاذهم من أسطح منازلهم، بحسب ما كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

حرارة مرتفعة جنوب آسيا

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، ما سببته درجات الحرارة الشديدة التي اجتاحت معظم مناطق جنوب شرق آسيا خلال الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل العشرات، وإجبار ملايين الطلاب على التغيب عن المدارس وتدمير المحاصيل.

4 شروط للحصول على تأشيرة إيطاليا

وأعلنت دولة إيطاليا عن شروطها لحصول غير سكان الاتحاد الأوروبي على تأشيرة البدو الرقمية والتي تسمح الإقامة داخل المدن الإيطالية لمدة عام حال توافر الشروط المرتبطة بها حيث إثبات الدخل الثابت عن بعد، وتغطية التأمين الصحي، وعدم وجود سجل جنائي، كما قد يكون لدى بعض البلدان حدود دخل محددة لضمان قدرة المتقدمين على إعالة أنفسهم أثناء إقامتهم.

كما سيتعين على العاملين عن بعد إثبات أن لديهم سكنًا مناسبًا طوال مدة إقامتهم وأنهم كانوا عاملين عن بعد لمدة 6 أشهر على الأقل، فيما يجب أن يكسبوا ما لا يقل عن 28000 يورو «23955 جنيهًا إسترلينيًا / 29833 دولارًا» سنويًا.

شوارع تل أبيب تشتعل

وفي سياق آخر، اشتعلت شوارع تل أبيب بغضب المتظاهرين الإسرائيليين من حكومة بنيامين نتنياهو والتي لم تستطع التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما قالته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، والتي قالت إن مئات الآلاف من الإسرائيليين من أهالي المحتجزين والمعارضين للحكومة خرجوا في مظاهرات في تل أبيب، إذ أغلقوا شارع كابلان من الاتجاهين، مطالبين بإتمام صفقة تبادل المحتجزين، وإقالة نتنياهو ووزرائه.