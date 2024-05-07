«الأرصاد» تحذر من تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سادت الأجواء الربيعية المميزة على مدار الساعات القليلة الماضية بجميع الأنحاء، حتى وصلت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 24 درجة مئوية، وعلى الرغم من تلك الحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، إلا أن الساعات المقبلة ستشهد تغيرا مفاجئا في حالة الطقس، ليسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد، كما يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد.

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أنَّ يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من غدا الأربعاء على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و5 درجات مئوية، لتكون الظواهر الجوية المسيطرة على الأجواء انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أنَّه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح لتكون مثيرة للرمال والأتربة على مدار يوم الخميس على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة ليوم الجمعة فنشهد نشاط للرياح أيضًا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.