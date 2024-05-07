وظائف خالية في بنك مصر لحديثي التخرج دون خبرة.. اعرف الشروط والتفاصيل

كشف بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير لينكد، عن وظائف خالية لحديثي التخرج الذين ليس لديهم خبرة في المجال المصرفي، للعمل في وظيفة موظفين تمويل.

مسؤوليات وظائف بنك مصر

• تحليل مؤهلات طالب القرض الشامل لتحديد جدوى منح القروض.

• يكون مسؤولا عن محفظة القروض لتمويل المشاريع الصغيرة.

• جذب عملاء جدد وبناء مجموعة من العملاء المحتملين.

• متابعة العملاء لتأخير السداد.

• التنسيق مع الضباط المعنيين والوحدات الأخرى ذات الصلة بتجهيز خدمة طلبات القروض وعملاء القروض.

الشروط المطلوبة

• لا يشترط أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر لديه خبرة، ويمكن قبول من لديهم خبرة لا تتعدى 3 سنوات في مجال التمويل الأصغر.

- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية من عام 2021 و2022 و2023.

• أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على حد أدنى لدرجة التخرج جيد.

• أن يكون لديه مهارة اللغة الإنجليزية.

• إجادة مهارات الكمبيوتر بشكل ممتاز وخاصة (MS Office).

• أن يتمتع بمهارات شخصية جيدة مهارات الاتصال والعرض.

• ألا يكون لديه أقارب حتى الدرجة الثالثة في بنك مصر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف حديثي التخرج في بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.