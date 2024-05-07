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آخر فرصة للتقديم على وظائف «المركزي المصري».. ساعات ويغلق باب التسجيل

كتب:

منة العشماوي
05:18 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
وظائف البنك المركزي المصري

وظائف البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن الوظائف المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 1 مايو 2024 حتى 8 مايو 2024، وتشمل الوظائف المتاحة «مصمم طباعة وكيميائي ومهندس».

تفاصيل وظائف البنك المركزي المصري

ونرصد في السطور التالية تفاصيل الوظائف المتاحة حاليًا، والمؤهلات والشروط المطلوبة، وذلك حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

يرغب البنك المركزي المصري في التعاقد على شغل وظيفة مصمم طباعة للعمل بقطاع دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبالنسبة للمؤهلات والشروط المطلوبة:

شروط وظيفة مصمم طباعة

- الحصول على بكالوريوس الفنون التطبيقية أو بكالوريوس هندسة، قسم إنتاج وتكنولوجيا الطباعة، من أكاديمية أخبار اليوم، بتخصص طباعة، أو زخرفة، أو إعلان، أو قسم تصميمات صناعية، أو تصميم.

- التقدير العام جيد على الأقل.

- يفضل خبرة عملية في مجال الطباعة.

 - السن لا يتعدى 30 عامًا في وقت الإعلان.

شروط وظيفة كيميائي  

وبالنسبة لوظيفة كيميائي للعمل بقطاع دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تكون المؤهلات والشروط كالتالي:

 - الحصول على بكالوريوس كلية (علوم / صيدلة).

 - التقدير العام جيد على الأقل.

- يفضل خبرة عملية في مجال الطباعة.

 - السن لا يتعدى 30 عامًا في وقت الإعلان.

وعن وظيفة مهندس للعمل بقطاع دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تكون المؤهلات والشروط المطلوبة، كما يلي:

شروط وظيفة مهندس

- الحصول على بكالوريوس هندسة (ميكانيكا / ميكاترونيك/ كهرباء / إنتاج/ الإلكترونيات/ اتصالات / كيمياء/ حاسبات).

 - التقدير العام جيد على الأقل.

 - يفضل خبرة عملية في مجال الطباعة.

 - السن لا يتعدى 30 عامًا في وقت الإعلان. 

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بقلم منة العشماوي