وظائف بشركة أدوية في 9 محافظات.. اعرف المميزات والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بإحدي شركات الأدوية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مايكروسوف وكير مصر ومبادرة «توظيف مصر»، من أجل توفير فرص عمل للشباب.

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بشركة فارما أوفر سيز لتجارة وتوزيع الأدوية، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة فارما أوفر سيز لتجارة وتوزيع الأدوية، شبابا للتعيين في المجالات الآتية:

1- سائقون درجة مهنية ثانية وثالثة.

2- سائق فسبا.

3- عامل محضر طلبات.

4- موظف أمن.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط.

- لا يشترط الخبرة.

- الحد الأقصى للسن 45 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات التالية:

- رواتب مجزية.

- يوم إجازة أسبوعي.

- تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

- تأمين تكافلي.

- تأمينات الحياة في حالات العجز الجزئي والكلي.

- عدد ساعات العمل شيفتات متغيرة.

مكان العمل

توفر الشركة العمل بعدة أماكن على مستوى 9 محافظات، وذلك في مدن ومناطق المنصورة، ودكرنس، وميت غمر فاقوس، والزقازيق، وكفر الشيخ، والمحلة، وبركة السبع، وشبين الكوم، وحلوان، وإمبابة، وعين شمس، ومدينة نصر، وأكتوبر، والمعادي، والمطرية، وروض الفرج، والعبور، وقها، والإسكندرية، وبورسعيد.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــــــا.

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر: TawzeefMasr.