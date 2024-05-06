وظائف أمن إداري برواتب مجزية.. المميزات وطريقة التقديم

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص أفراد أمن إداري للتوظيف لديها مباشرة، في القاهرة، وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة والحاصلين على الثانوية الفنية، بشرط أن يكون لديهم خبرة في هذا المجال، وفقا لموقع توظيف مصر.

شروط الوظيفة

يجب أن يكون المتقدم إلى هذه الوظيفة تتوفر فيه الشروط الآتية:

- مستوى الخبرة: متوسطة من سنة إلى ‎3 سنوات خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: من 20 وحتى 35 سنة.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

- العمل بدوام كامل.

- يفضل أن يكون المتقدمين للوظيفة من سكان منطقة الدائري من قليوب حتى السلام.

مميزات الوظيفة

- راتب أساسي مجزٍ قابل للتفاوض.

- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية واجتماعية.

- حوافز و مكافآت.

- تدريب على الوظيفة.

ويمكن التقديم على هذه الوظيفة عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإنشاء حساب جديد، إن لم يكن لديك حساب بالفعل، ثم إدخال البيانات المطلوبة، وإن كان لديك حساب فيمكنك التقدم للوظيفة مباشرة بعد الضغط على «تقدم للوظيفة».